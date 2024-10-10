На мини-футбольном поле в Бежаницах оборудовали новые скамейки для игроков и болельщиков
Сиденья для запасных игроков и болельщиков появились на мини-футбольном поле в парке отдыха посёлка Бежаницы, пишет районная газета «Сельская новь».
Обновление стало возможным за счёт финансирования из областного бюджета и спонсорских средств.
Напомним, что поле было оборудовано в прошлом году благодаря усилиям инициативной группы жителей посёлка под руководством депутата районного Собрания депутатов Ирины Семёновой. На его строительство направлено почти 2,9 миллиона рублей, в том числе порядка 2,3 миллиона рублей – из областного бюджета.
Кроме того, на дополнительные средства из регионального бюджета было установлено ограждение.
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