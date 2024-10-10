Более 50 студентов приняли участие в открытии региональной площадки акции «Цифровой диктант» в Пскове

19:52, 10 октября 2024, ПАИ

Более пятидесяти студентов псковских колледжей приняли участие в открытии региональной площадки Всероссийской образовательной акции «Цифровой диктант».

Акция пройдёт с 10 по 28 октября в Псковской областной универсальной библиотеке имени В. Я. Курбатова.

Напомним, любой желающий может узнать здесь свой уровень цифровых компетенций и пройти диктант на официальной платформе акции цифровойдиктант.рф в зале каталогов на втором этаже.