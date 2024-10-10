Псковская область передаст Ингушетии найденные фрагменты Як-7Б

22:42, 10 октября 2024, ПАИ

Найденные в Новосокольниках останки самолёта Як-7Б, который в 1944 году разбился под управлением советского лётчика Мурада Оздоева, передадут на родину погибшего красноармейца – в Ингушетию. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу республики.

Среди обнаруженных элементов самолёта – хвостовая часть и двигатель, на котором есть номер, подтверждающий, что самолётом управлял ингушский лётчик.

Добавим, в 2012 году уже состоялась передача первых обнаруженных фрагментов самолёта Як-7Б. Несмотря на то что этот истребитель был классифицирован как принадлежащий Мураду Оздоеву ещё в 2010 году, только сейчас есть документальное подтверждение этого факта.