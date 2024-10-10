В Дновском районе нетрезвый велосипедист угодил под колёса автомобиля
Столкновение автомобиля Audi и нетрезвого велосипедиста произошло в деревне Филипково в Дновском районе сегодня, 10 октября. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
Автомобиль находился под управлением жителя Санкт-Петербурга. Пострадавший в результате ДТП велосипедист от госпитализации отказался.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники ГАИ.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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