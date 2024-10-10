В Дновском районе нетрезвый велосипедист угодил под колёса автомобиля

20:18, 10 октября 2024, ПАИ

Столкновение автомобиля Audi и нетрезвого велосипедиста произошло в деревне Филипково в Дновском районе сегодня, 10 октября. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Автомобиль находился под управлением жителя Санкт-Петербурга. Пострадавший в результате ДТП велосипедист от госпитализации отказался.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники ГАИ.

Обстоятельства произошедшего выясняются.