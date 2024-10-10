Город Дно перестал быть самым матерящимся в России

21:06, 10 октября 2024, ПАИ

Дно не является самым матерящимся городом в России, следует из ежегодного исследования Digital-агентства «Интериум».

Согласно исследованию, больше всех матерятся жители Москвы, на втором месте – жители Санкт-Петербурга, на третьем – Новосибирска. Краснодар расположился на четвёртом месте, а Ростов замкнул топ-5.

Напомним, в 2019 и 2023 годах город Дно Псковской области дважды возглавил рейтинг самых матерящихся в соцсетях городов России.

Агентство «Интериум» проводило анализ на основании мониторинга упоминаний самых распространённых вариаций матерных слов в социальных сетях, на форумах, в блогах и мессенджерах за определённый период времени.