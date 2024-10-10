Делегация Псковской области приняла участие в финале педагогического конкурса «Мастер года»

22:18, 10 октября 2024, ПАИ

Делегация Псковской области приняла участие в финальном этапе Всероссийского конкурса среди педагогических работников системы среднего профессионального образования «Мастер года». Об этом ПАИ сообщили в комитете по образованию Псковской области.

С 2021 года в России проходит конкурс «Мастер года» среди преподавателей системы среднего профессионального образования. В финал конкурса от Псковской области вышел старший мастер производственного обучения Псковского политехнического колледжа Александр Сойма.

Впервые представители Псковской области приняли участие в финале конкурса в качестве экспертов. В ходе дискуссии были рассмотрены вопросы, связанные с подготовкой специалистов с учётом особенностей региона, развитием системы среднего профессионального образования, реализацией федерального проекта «Профессионалитет», проведением демонстрационного экзамена, внедрением цифровых технологий в образовательный процесс, эффективными методами наставничества и другими аспектами.

В результате финального этапа Всероссийского конкурса «Мастер года» среди преподавателей системы среднего профессионального образования были определены десять победителей. Среди них – Дмитрий Медведе, преподаватель Курского автотехнического колледжа, который стал лучшим в 2024 году.

По итогам всероссийского конкурса «Мастер года» госкорпорация «Росатом» определила восемь финалистов конкурса «Мастер года», чьи разработки вызвали наибольший интерес. Александр Сойма числился в этом списке.

Отметим, финал конкурса «Мастер года» проходил в рамках Большой учительской недели с 29 сентября по 2 октября в Тюмени.