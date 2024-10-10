Ученики ДМШ Пскова прошли конкурсный отбор в Детский хор России

22:46, 10 октября 2024, ПАИ

Ученики псковской детской музыкальной школы № 2 имени М. П. Мусоргского прошли конкурсный отбор в Детский хор России. Об этом ПАИ сообщили в управлении культуры администрации Пскова.

В состав вошли ученик четвёртого класса хорового отделения Дмитрий Семёнов и ученица первого класса отделения сольного пения Ксения Ермолаева.

«На прослушивании в Псковском областном колледже искусств ребята продемонстрировали свои таланты и по праву стали частью большого коллектива. Мы гордимся вами и желаем дальнейших успехов! Пусть каждый ваш шаг будет наполнен творчеством и вдохновением», – отметили в управлении культуры.