Михаил Ведерников провёл совещание с заместителями и руководителями органов исполнительной власти региона

23:28, 10 октября 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл в режиме ВКС совещание с заместителями и руководителями органов исполнительной власти Псковской области. Участники встречи обсудили стратегию работы с федеральными ведомствами с учётом возможностей представительства Псковской области в Москве. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

«У нас достаточно много проектов и решений, которые требуют пошагового сопровождения для их эффективной реализации. Также в стадии окончательного утверждения находятся новые нацпроекты. Всё это требует детальной проработки каждого вопроса с профильными министерствами и их департаментами. В том числе к этой работе будем активнее подключать наших сенаторов и депутатов в Федеральном Собрании», – сказал Михаил Ведерников.

Он также отметил, что завтра, 11 октября, состоится отдельное совещание, где подробнее обсудят эти направления и проекты.

«Сделаем всё, чтобы по максимуму использовать все предоставляемые нашим президентом и федеральным правительством возможности. Необходимые инструменты для этого у нас есть», – заключил губернатор.