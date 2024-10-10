Опочане поддержали всероссийскую акцию «Вода России»

23:44, 10 октября 2024, ПАИ

Волонтёры Опочецкого муниципального центра добровольчества и активисты «Движения первых» провели очередной сбор мусора в рамках всероссийской акции «Вода России». Мероприятие прошло сегодня, 10 октября, пишет районная газета «Красный маяк».

«Сегодня ребята собрали мусор около центрального моста вдоль реки Великой. Стекло, пластик, алюминий волонтёры сортировали в разные мешки. Активисты напоминают, что каждый человек может принести пользу природе и себе, применяя простые правила экологической ответственности», – пишет газета.

Акция проводится для очистки берегов рек и водоёмов, водоохранных зон и мест массового отдыха, а также для популяризации идеи бережного отношения к воде среди широких слоёв населения. Волонтёры самостоятельно проводят очистку побережий от бытового мусора и древесного хлама. В рамках акции уборки проходят по всей России.

Ранее сообщалось, что более 15 километров побережья очистили жители Псковской области в сентябре.