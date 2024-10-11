Международный день девочек отмечается 11 октября

07:46, 11 октября 2024, ПАИ

11 октября отмечается Международный день девочек, который был провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2011 года, сообщает calend.ru.

Эта дата призывает сосредоточить внимание на необходимости решения проблем, с которыми сталкиваются девочки во всем мире, и поощрять расширение прав и возможностей девочек и осуществление их прав.

Так, почти каждая четвёртая девочка в мире в возрасте 15-19 лет не имеет ни работы, ни образования, ни профессиональной подготовки по сравнению с 1 из 10 мальчиков того же возраста. К 2021 году около 47 млн женщин и девочек оказались в нищете в результате COVID-19. К тому же каждая третья женщина в мире подвергалась физическому или сексуальному насилию. По некоторым данным, в результате вспышки COVID-19 резко выросли случаи насилия в отношении женщин и девочек, и особенно домашнее насилие.

По информации ЮНЕСКО, с 1995 года глобальный коэффициент охвата девочек школьным образованием увеличился с 73% до 89%, при этом наибольшие улучшения наблюдались в странах Африки, Южной Азии и особенно в Индии. В университеты поступает в три раза больше женщин, чем два десятилетия назад. При этом несмотря на прогресс, во многих странах гендерный фактор по-прежнему играет важную роль в наборе учащихся. Около 2,2 миллиарда человек в возрасте до 25 лет всё ещё не имеют доступа к интернету дома. В результате гендерного разрыва женщины и девочки лишаются возможностей доступа к образованию, поиска более высокооплачиваемой работы и открытия нового бизнеса.