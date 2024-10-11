Оптометрист: Выписанные врачом очки и линзы надо носить без перерывов

08:16, 11 октября 2024, ПАИ

Идея о том, что постоянное ношение очков вредно для глазных мышц, на самом деле миф. Это не ослабляет глазные мышцы и не ухудшает зрение, заверила оптометрист Ольга Сахарова. Об этом пишет Газета.ru.

Она напомнила, что очки исправляют нарушения преломления света, а на глаза они никак не влияют. Исключения составляют только варианты, которые специально прописывают, чтобы вылечить страбизм (научное название косоглазия) или амблиопию, когда один глаз развивается неправильно и не может фокусироваться на объекте так же хорошо, как другой.

«Когда очки или контактные линзы выписывает офтальмолог, ими следует пользоваться. Также не стоит делать перерывы в ношении, чтобы давать глазам отдохнуть. Наоборот, если вы не будете носить очки по показаниям, ваши глаза будут напрягаться и уставать. Эффект будет прямо противоположный», — пояснила оптометрист.