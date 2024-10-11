Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

12 и 13 октября псковичей ждут заключительные органные концерты в печорской кирхе

12 и 13 октября псковичей ждут заключительные органные концерты в печорской кирхе Святого Петра. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Алевтина Никитина. Фото предоставлено организаторами

12 октября в 16:30 перед слушателями выступят баянистка Алевтина Никитина и органистка Дина Ихина. 13 октября в 16:00 начнется выступление тандема органистов Дины Ихиной и Дениса Маханькова.

Дина Ихина и Денис Маханьков. Фото предоставлено организаторами

Церковь не отапливается, поэтому слушателей просят одеться потеплее.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












11 октября 2024

Псковская студентка выступит на фестивале Дианы Гурцкой
10 октября 2024

О молодёжном театре «Фонарь» и спектаклях поговорили на «Серебряном дожде». Главное
10 октября 2024

Ученик Александра Роора руководит духовым оркестром в музыкальной школе Пскова
10 октября 2024

Два новых спектакля готовит молодёжный театр «Фонарь» в Пскове
10 октября 2024

Продлить субсидирование инвестпроектов по развитию туризма просят региональные законодатели
10 октября 2024

Вопросы культуры и туризма обсуждают законодатели Северо-Запада в Нарьян-Маре
10 октября 2024

Как формируется репертуар в молодёжном театре «Фонарь», рассказали руководители
10 октября 2024

Показ авторского фильма Оксаны Фёдоровой прошёл в Пскове

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...