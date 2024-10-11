12 и 13 октября псковичей ждут заключительные органные концерты в печорской кирхе
12 и 13 октября псковичей ждут заключительные органные концерты в печорской кирхе Святого Петра. Об этом ПАИ сообщили организаторы.
12 октября в 16:30 перед слушателями выступят баянистка Алевтина Никитина и органистка Дина Ихина. 13 октября в 16:00 начнется выступление тандема органистов Дины Ихиной и Дениса Маханькова.
Церковь не отапливается, поэтому слушателей просят одеться потеплее.
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