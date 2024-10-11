12 и 13 октября псковичей ждут заключительные органные концерты в печорской кирхе

07:27, 11 октября 2024, ПАИ

12 и 13 октября псковичей ждут заключительные органные концерты в печорской кирхе Святого Петра. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

12 октября в 16:30 перед слушателями выступят баянистка Алевтина Никитина и органистка Дина Ихина. 13 октября в 16:00 начнется выступление тандема органистов Дины Ихиной и Дениса Маханькова.

Церковь не отапливается, поэтому слушателей просят одеться потеплее.