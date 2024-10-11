Эксперты утверждают, что средняя зарплата в Псковской области составляет почти 50,5 тысячи рублей

08:32, 11 октября 2024, ПАИ

На данный момент средняя зарплата россиянина достигла 70 тыс. рублей, что на 17% больше, чем в 2023 году. При этом средний доход жителей Псковской области вырос за год на 12% – до 50,4 тыс. рублей. По сравнению с общероссийским трендом, псковичи зарабатывают на 28% меньше, чем среднестатистические россиянине, утверждают эксперты hh.ru.

Например, средняя зарплата жителя Москвы за год выросла на 18% и на данный момент достигла 94,4 тыс. рублей. Таким образом, жители Москвы зарабатывают в среднем на 44 тыс. рублей больше, чем псковичи.

Наибольшая зарплатная разница между Москвой и Псковской областью наблюдается в зарплатах ИТ-сферы: более 75 тыс. рублей, в Москве ИТ-специалист может заработать 129 тыс. рублей в среднем, в Псковской области – порядка 53 тысяч. Также существенная разница наблюдается в области автобизнеса: в Москве доход работника сферы достиг 140 тысяч, в Псковской области – 65 тысяч.

Минимальные зарплатные различия между московскими и псковскими зарплатами наблюдаются в сфере обслуживающего персонала: в Москве можно заработать 86 тысяч, в Псковской области – 73 тысячи.