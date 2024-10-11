Полярное сияние вновь осветило небо над Псковской областью
Полярное сияние вновь осветило небо над Псковской областью.
Астроном-любитель Пётр Митрофанов из Пскова на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил, что ему «удалось поймать исключительное яркое полярное сияние». Он проводил съёмку в деревне Вехно Новоржевского МО и в самом Новоржеве.
Вечером 10 октября Земли достигло облако плазмы, порождённое вспышкой класса Х1.9 на Солнце. Облако столкнулось с магнитным полем планеты, и это вызвало мощные геомагнитные возмущения и породило полярное сияние.
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