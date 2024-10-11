Полярное сияние вновь осветило небо над Псковской областью

08:43, 11 октября 2024, ПАИ

Полярное сияние вновь осветило небо над Псковской областью.

Астроном-любитель Пётр Митрофанов из Пскова на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил, что ему «удалось поймать исключительное яркое полярное сияние». Он проводил съёмку в деревне Вехно Новоржевского МО и в самом Новоржеве.

Вечером 10 октября Земли достигло облако плазмы, порождённое вспышкой класса Х1.9 на Солнце. Облако столкнулось с магнитным полем планеты, и это вызвало мощные геомагнитные возмущения и породило полярное сияние.