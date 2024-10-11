Сотрудница почты в Псковском районе тайно открыла счёт и оформила карту с использованием чужих данных

09:12, 11 октября 2024, ПАИ

Начальник отделения почтовой связи в Псковском районе, являясь по совместительству агентом одного из банков, без личного присутствия гражданина с использованием его паспортных данных открыла сберегательный счёт на его имя и активировала банковскую карту. Так женщина рассчитывала выполнить план по оформлению сберегательных счетов и получить премию, сообщили ПАИ в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

Свою вину гражданка полностью признала. Приговором Псковского районного суда Псковской области она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 274.1 УК РФ. Ей назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно.

Приговор вступил в законную силу.