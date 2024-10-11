Псковский суд оставил под стражей серийного насильника детей

09:59, 11 октября 2024, ПАИ

Псковский суд оставил под стражей педофила, сообщили ПАИ в объединенной пресс-службе судов региона.

Житель Псковской области обвиняется в совершении пяти особо тяжких преступлений против половой неприкосновенности ребёнка.

Ему предъявлено обвинение по пункту «б» части 4 статьи 132, пункту «б» части 4 статьи 131, пункту «а» части 3 статьи 131, пункту «а» части 3 статьи 132 УК РФ.

Суд первой инстанции продлил мужчине заключение под стражей до 1 декабря включительно. Псковский областной суд учёл данные о личности подсудимого и обстоятельствах инкриминируемых преступлений и оставил без изменения данное постановление.