За победу на чемпионате Пскова по классическим шахматам борются 34 спортсмена

09:55, 11 октября 2024, ПАИ

За победу на чемпионате Пскова по классическим шахматам, первый тур которого начался вчера, 10 октября, борются 34 спортсмена. Об этом ПАИ сообщили в шахматном клубе «Анлим».



Фото: шахматный клуб «Анлим»



Фото: шахматный клуб «Анлим»



Фото: шахматный клуб «Анлим»



Фото: шахматный клуб «Анлим»



Фото: шахматный клуб «Анлим»



Фото: шахматный клуб «Анлим»



Фото: шахматный клуб «Анлим»



Фото: шахматный клуб «Анлим»















Турнир проходит в девять туров. Средний рейтинг участников по сравнению с прошлым годом вырос на 60 единиц. Рейтинг-фаворитами соревнований являются шестикратный чемпион Пскова Сергей Кудряшов и Александр Кульнев. Оба спортсмена имеют разряд кандидата в мастера спорта.

Партии чемпионата проходят по четвергам и воскресеньям вплоть до 7 ноября. Первый тур основные претенденты за победу прошли без ошибок. Александр Кульнев обыграл Семёна Тихонова, а Сергей Кудряшов выиграл у Степана Ильина. В своих матчах также выиграли все спортсмены с рейтингом выше, чем у оппонента. Пока в чемпионате не зафиксировано ни одной ничьей.

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