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За победу на чемпионате Пскова по классическим шахматам борются 34 спортсмена

За победу на чемпионате Пскова по классическим шахматам, первый тур которого начался вчера, 10 октября, борются 34 спортсмена. Об этом ПАИ сообщили в шахматном клубе «Анлим».

  • За победу на чемпионате Пскова по классическим шахматам борются 34 спортсмена
    Фото: шахматный клуб «Анлим»
  • За победу на чемпионате Пскова по классическим шахматам борются 34 спортсмена
    Фото: шахматный клуб «Анлим»
  • За победу на чемпионате Пскова по классическим шахматам борются 34 спортсмена
    Фото: шахматный клуб «Анлим»
  • За победу на чемпионате Пскова по классическим шахматам борются 34 спортсмена
    Фото: шахматный клуб «Анлим»
  • За победу на чемпионате Пскова по классическим шахматам борются 34 спортсмена
    Фото: шахматный клуб «Анлим»
  • За победу на чемпионате Пскова по классическим шахматам борются 34 спортсмена
    Фото: шахматный клуб «Анлим»
  • За победу на чемпионате Пскова по классическим шахматам борются 34 спортсмена
    Фото: шахматный клуб «Анлим»
  • За победу на чемпионате Пскова по классическим шахматам борются 34 спортсмена
    Фото: шахматный клуб «Анлим»

Турнир проходит в девять туров. Средний рейтинг участников по сравнению с прошлым годом вырос на 60 единиц. Рейтинг-фаворитами соревнований являются шестикратный чемпион Пскова Сергей Кудряшов и Александр Кульнев. Оба спортсмена имеют разряд кандидата в мастера спорта.

Партии чемпионата проходят по четвергам и воскресеньям вплоть до 7 ноября. Первый тур основные претенденты за победу прошли без ошибок. Александр Кульнев обыграл Семёна Тихонова, а Сергей Кудряшов выиграл у Степана Ильина. В своих матчах также выиграли все спортсмены с рейтингом выше, чем у оппонента. Пока в чемпионате не зафиксировано ни одной ничьей.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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