12 октября в Великих Луках изменится движение общественного транспорта

10:06, 11 октября 2024, ПАИ

12 октября с 9:00 до 20:00 изменится движение общественного транспорта в Великих Луках, сообщает комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Изменения связаны с ремонтыми работами по устройству асфальтобетонного покрытия. Из-за ремонта движение на участке автомобильной дороги по улице Вокзальной (участок кругового движения) будет закрыто, поэтому маршруты городских автобусов поменяются.

В прямом направлении автобусы будут ездить по улице Гоголя – Гражданской - Нелидовской, а в обратном направлении – по улице Вокзальной – Нелидовскому проезду – улице Нелидовской – улице Гражданской – улице Гоголя.