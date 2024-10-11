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Общество

Полицейские в Печорском округе помогли выйти из леса заблудившемуся пенсионеру

Заблудившегося в лесу пенсионера смогли найти сотрудники полиции в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото и здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Сообщение от местной жительницы в дежурную часть Печорского муниципального округа поступило 8 октября. Она рассказала, что её 74-летний отец сутки назад ушёл в лес из деревни Иваново-Болото и не вернулся. По ее сведениям, он находился в районе деревни Моложва.

На поиски пенсионера выдвинулись старший участковый уполномоченный полиции Михаил Аветисян и оперуполномоченный Виталий Щетинин. С помощью телефона они вышли на связь с пропавшим и попросили его разжечь костёр. Сотрудники МЧС, в свою очередь, воспользовались квадрокоптером. Так и удалось обнаружить дым от костра.

«Идя по заболоченной местности, капитан полиции Михаил Аветисян и лейтенант полиции Виталий Щетинин старались голосом привлечь к себе внимание сбившегося с пути сельчанина. В результате организованного поиска местный житель был найден в трёх километрах от ближайшего населенного пункта», – отметили в УМВД.

Мужчина больше суток находился в лесу. С собой у него была плащ-палатка, что помогло ему не замерзнуть. Правоохранители вывели пенсионера из леса и доставили к жене и дочери.

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