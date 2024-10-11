Работы победителей конкурса «Краски Снетогорья» представят в Псковской областной библиотеке

10:48, 11 октября 2024, ПАИ

13 октября в 11:30 в Псковской областной библиотеке имени Курбатова представят работы победителей конкурса «Краски Снетогорья», сообщается в группе «ЮНЕСКО Псков» в соцсети «ВКонтакте». Там же пройдёт церемония награждения.

В конкурсе приняли участие ученики детской школы искусств Пскова и Невеля, воспитанники детсада №49 «Тополёк», арт-студии «Рыжий кот», творческой студии «Полосатый кот», «Народного коллектива», детской студии изобразительного искусства «Волшебная мастерская», воспитанники воскресных школ приходов церкви Михаила и Гавриила Архангелов с Городца, храма святых Константина и Елены.

Конкурс был приурочен к 725-летию со дня первого упоминания Снетогорского монастыря в летописи (17 марта 1299 года).

Выставка будет открыта для посещения до 31 октября. Вход свободный.