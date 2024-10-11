Репортаж «Первого Псковского» стал номинантом международного телекинофорума «Новая реальность – 2024»

11:01, 11 октября 2024, ПАИ

Репортаж регионального телеканала «Первый Псковский» «Старикам здесь место» вошел в шорт-лист Международного конкурса документальных фильмов и телевизионных программ «Телекинофорум «Новая реальность – 2024».

Как сообщили ПАИ организаторы конкурса, сюжет «Первого Псковского» стал одним из трех претендентов в номинации «Лучший репортаж».

Победители международного конкурса будут объявлены 1 ноября на форуме в Железноводске (Ставропольский край).

Отметим, в 2023 году лауреатом «Новой реальности» в номинации «Лучшая информационная программа» стал еще один проект «Первого Псковского» «Тема недели».

«Первый Псковский» – единственный в регионе круглосуточный телеканал. Программы телеканала выходят на 21-й кнопке, а также в эфире федерального канала ОТР. «Первый Псковский» входит в состав медиахолдинга Псковской области.