Репортаж «Первого Псковского» стал номинантом международного телекинофорума «Новая реальность – 2024»
Репортаж регионального телеканала «Первый Псковский» «Старикам здесь место» вошел в шорт-лист Международного конкурса документальных фильмов и телевизионных программ «Телекинофорум «Новая реальность – 2024».
Как сообщили ПАИ организаторы конкурса, сюжет «Первого Псковского» стал одним из трех претендентов в номинации «Лучший репортаж».
Победители международного конкурса будут объявлены 1 ноября на форуме в Железноводске (Ставропольский край).
Отметим, в 2023 году лауреатом «Новой реальности» в номинации «Лучшая информационная программа» стал еще один проект «Первого Псковского» «Тема недели».
«Первый Псковский» – единственный в регионе круглосуточный телеканал. Программы телеканала выходят на 21-й кнопке, а также в эфире федерального канала ОТР. «Первый Псковский» входит в состав медиахолдинга Псковской области.