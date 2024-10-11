Впервые в истории автоспорта Псковской области экипаж стартует под номером 101

11:13, 11 октября 2024, ПАИ

Впервые в истории автоспорта Псковской области экипаж отправится под 101-м номером на финальном этапе Кубка России ралли «Пушкинские Горы». Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Федерации автомобильного спорта Псковской области и организатор гонки Олег Мыслевич.

Гонка «Пушкинские Горы» стартует сегодня в 12:00. На старт соревнований выйдут более 90 экипажей. «Псковская область такого большого количества экипажей из стольких регионов ещё не принимала. И впервые за историю раллийного автоспорта Псковщины мы печатали номер 101, под которым стартует наша псковская гонщица Ольга Стебихова. Уверен, что это будет красивый и яркий праздник автоспорта», – отметил Олег Мыслевич.

На этой гонке будут использованы два совершенно новых спецучастка в Бежаницком и Новоржевском районах. «Это придаст финалу небывалый градус интриги и спортивного интереса. Ралли требует умения не только управлять автомобилем, но и видеть дорогу, правильно и точно записать стенограмму. Это шахматы на машине», – добавил организатор гонки.

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