Компанию внесли в список РНП за срыв ремонта дороги в Плюсском районе

11:59, 11 октября 2024, ПАИ

ООО «Планета бизнеса» включили в реестр недобросовестных подрядчиков на два года, сообщили ПАИ в пресс-службе УФАС России по Псковской области.

Сведения в УФАС о подрядчике поступили от управления автомобильных дорог региона. Компания в одностороннем порядке отказалась от исполнения контракта на выполнение работ по содержанию автомобильной дороги общего пользования регионального значения Большие Льзи – Которск Плюсского района.

Комиссия установила, что после подписания контракта заказчик попросил у предприятия техническую документацию, которая не была представлена. После этого была создана рабочая комиссия, которая выехала на объект. Затем был составлен акт о невыполнении работ по контракту. После этого заказчик принял решение о расторжении контракта.

«Учитывая изложенное, комиссия Псковского УФАС России пришла к выводу, что ООО «Планета бизнеса» не исполнило обязательства по контракту, что свидетельствует о недобросовестных действиях, которые привели к неисполнению контракта», – заключили в УФАС.