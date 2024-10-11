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Общество

Федеральные дорожники обновили покрытие на трассе Р-23 в Островском районе

Участок автомобильной дороги Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Белоруссией с 334-го по 350-й километр ввели в эксплуатацию в Островском районе, сообщили ПАИ в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Фото предоставили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

В рамках госконтракта за сезон отфрезеровали изношенное асфальтобетонное покрытие на площади 151 тысяча квадратных метров, выполнили устройство выравнивающего и верхнего слоёв. Обочины укрепили асфальтовой крошкой. На всём участке нанесли горизонтальную разметку из термопластика.

«Состояние покрытия на этом участке до ремонта вызывало справедливые нарекания автомобилистов. Выделение федерального финансирования и включение объекта в программу работ по содержанию в текущем году и позволило нам качественно улучшить состояние участка федеральной трассы Р-23 в Островском районе. Уверен, это по достоинству оценят все водители», – отметил заместитель начальника ФКУ Упрдор «Северо-Запад» – директор филиала в Пскове Владимир Чернуха.

Напомним, до конца года управление дорог планирует ввести в строй капитально отремонтированный участок этой же федеральной дороги с 468-го по 481-й километр вблизи Пустошки. Здесь проведены более масштабные работы: частично отсыпано новое земполотно, смонтировано новое освещение, построен водоотвод, а в черте Пустошки проезжая часть расширена с двух до четырёх полос.

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Федеральные дорожники обновили покрытие на трассе Р-23 в Островском районе

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