Историю военного Пскова задокументируют в книге «Города Победы»
Псков станет одним из городов, представленных в федеральном справочном издании «Города Победы», которое выйдет к 80-летию Великой Победы. Об этом ПАИ сообщили в администрации города.
Книга будет посвящена городам-героям, городам воинской славы и городам трудовой доблести и славы.
Уникальность издания заключается в авторстве жителей городов, несущих почетные звания. В книгу будут включены фотоматериалы и исторические сведения, рассказы о мужестве жителей в годы войны и социально-экономическом развитии в послевоенное и настоящее время.
«Книга «Города Победы» станет ценным источником информации о героическом прошлом Пскова и других городов, внесших значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Она будет способствовать сохранению исторической памяти, патриотическому воспитанию молодежи и формированию чувства гордости за свою Родину и ее великую историю», – отметили в администрации.