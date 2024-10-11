Историю военного Пскова задокументируют в книге «Города Победы»

12:45, 11 октября 2024, ПАИ

Псков станет одним из городов, представленных в федеральном справочном издании «Города Победы», которое выйдет к 80-летию Великой Победы. Об этом ПАИ сообщили в администрации города.

Книга будет посвящена городам-героям, городам воинской славы и городам трудовой доблести и славы.

Уникальность издания заключается в авторстве жителей городов, несущих почетные звания. В книгу будут включены фотоматериалы и исторические сведения, рассказы о мужестве жителей в годы войны и социально-экономическом развитии в послевоенное и настоящее время.

«Книга «Города Победы» станет ценным источником информации о героическом прошлом Пскова и других городов, внесших значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Она будет способствовать сохранению исторической памяти, патриотическому воспитанию молодежи и формированию чувства гордости за свою Родину и ее великую историю», – отметили в администрации.