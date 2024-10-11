В Пскове пройдёт встреча с организатором северных экспедиций

13:21, 11 октября 2024, ПАИ

13 октября в 15:00 в библиотеке микрорайона Овсище (Алёхина, 20) в Пскове пройдёт встреча с организатором северных экспедиций, путешественником Сергеем Чижиком. Об этом ПАИ сообщили в Централизованной библиотечной системе города.

В марте 2023 года чемпион мира по спортивному туризму, член Русского географического общества (РГО) Сергей Чижик организовал экспедицию по маршруту Великой Северной экспедиции С. Малыгина и А. Скуратова. Её участниками также стали члены РГО Вадим Фролов, Михаил Никитюк и Олеся Никитюк. Они прошли 960 км от Салехарда до самой крайней северной точки границы Ямала на реке Усть-Кара. Это тот же маршрут, каким в 1736-1737 годах двигался Обско-Двинский отряд под командованием Малыгина и Скуратова, изучая северные границы Ямальского полуострова во время исследования арктических территорий с описанием берегов, установкой маяков, изучением почвы и морских глубин, а также составлением карт и фиксацией этнографических открытий.

На встрече Сергей Чижик покажет фото- и видеоматериалы, расскажет об открытии мемориала в честь героев Великой Северной экспедиции и сохранении памяти о русских мореходах.