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Общество

Итоги работы профсоюзных здравниц за девять месяцев подвёл Игорь Иванов

Заполняемость профсоюзных санаториев за девять месяцев выросла на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отметил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов в ходе подведения итогов работы санаториев. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

В регионе работают три профсоюзных санатория: «Хилово» в Порховском районе, «Черёха» в Псковском районе и санаторий «Голубые озёра» в Невельском районе. Как отметили в организации, востребованность профсоюзного санаторно-курортного отдыха и оздоровления в здравницах Псковской области растёт.

«За девять месяцев 2024 года по профсоюзным путёвкам отдохнуло более 1 300 членов профсоюзов. Это на 8% больше, чем в предыдущем периоде», – сообщил Игорь Иванов, подчеркнув, что единовременно санатории могут принять более тысячи посетителей.

Также он обратил внимание на то, что организация предоставляет членам профсоюзов региона путёвки по сниженной стоимости. «Мы рады, что у нас есть замечательная возможность предоставления путёвок по сниженной стоимости. А санатории в свою очередь оказывают качественные услуги и уделяют особое внимание нашим профсоюзным коллегам. Будем работать дальше!» – отметил Игорь Иванов, подчеркнув, что это показатель эффективной работы всей команды профсоюзов.

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