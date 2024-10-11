47 автомобилистов в Пскове привлечены к ответственности за нарушение правил тонировки

14:45, 11 октября 2024, ПАИ

47 автомобилистов в Пскове привлечены к ответственности за нарушение правил тонировки, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

С 8 октября Управление Госавтоинспекции Псковской области проводит рейды по пресечению административных правонарушений, связанных со светопропускаемостью стекол автомобилей и превышением допустимого уровня шума.

По правилам тонировка передних боковых стекол и лобового стекла запрещена, так как искажает представление водителей об обстановке на дороге и делает их реакцию замедленной. Водителей автомобилей с тонировкой или цветными пленками штрафуют на 500 рублей.

Если водитель не убрал тонировку в течение 10 дней, то в следующий раз его оштрафуют уже на сумму от 2 до 4 тысяч рублей, отправят на обязательные работы (до 100 часов) или арестуют на 15 суток.



Во время рейда в Пскове инспекторы проверили больше 150 автомобилей. К административной ответственности привлечены 47 водителей по ч. 3 прим. 1 ст. 12.5 КоАП РФ (установлены стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств), 15 водителей убрали тонировку на месте. Также к административной ответственности привлечены семь водителей по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ (управление транспортным средством при наличии неисправностей).



Подобные рейды продолжатся.