«Альфа-банк» стал официальным партнёром акции «Губернаторский дневник»

17:22, 11 октября 2024, ПАИ

«Альфа-банк» стал официальным партнёром акции «Губернаторский дневник – 2024/2025», сообщили ПАИ в пресс-службе банка.

Важной и яркой инициативой, которая помогает выявить и поддержать способных, целеустремленных школьников Псковской области, назвала акцию «Губернаторский дневник» региональный управляющий «Альфа-банком» по Псковской области Ирина Баранова.

Она отметила, что «Альфа-банк» уже много лет ведёт активную работу в поддержку образования в Псковской области. «Для «Альфа-банка» большая честь быть официальным партнёром акции «Губернаторский дневник». Наш банк ориентирован на умных и свободных людей, среди участников акции не только молодёжь, большинство из них – это дети!» – сказала она.

На протяжении многих лет «Альфа-банк» активно сотрудничает с учебными заведениями в России, что способствует подготовке квалифицированных специалистов, обратила внимание Ирина Баранова.

«Участие в акции «Губернаторский дневник» предоставляет уникальную возможность поддержать школьников, подчеркивая важность образования и знакомя их с карьерой в банковской сфере. Мы продолжаем открывать новые направления, активно проводим уроки финансовой грамотности школьников в отделениях «Альфа-банка», усиливаем IT-технологии», – рассказала она.

Добавим, что акция «Губернаторский дневник» проходит в Псковской области в 12-й раз. Главные её герои и участники – отличники и хорошисты школ Псковской области с 2-го по 11-й класс.

Главная задача для амбициозных и целеустремленных – выложиться по максимуму и заработать самое большое количество пятёрок за учебный год. Финальным событием акции станет традиционная встреча победителей с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

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