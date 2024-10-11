На Красноармейской набережной в Пскове появится новая гостиница

16:53, 11 октября 2024, ПАИ

На Красноармейской набережной в Пскове появится новая гостиница, сообщил ПАИ информированный источник.

Как сообщается на сайте администрация города, для создания объекта турсервиса в районе дома № 19а с 14 октября 2024 года по 8 октября 2025 года будет ограничено движение транспорта по одной полосе проезжей части Красноармейской набережной при движении от улицы Максима Горького в сторону Казарменного переулка.

Водителей просят учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.