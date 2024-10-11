На Красноармейской набережной в Пскове появится новая гостиница
На Красноармейской набережной в Пскове появится новая гостиница, сообщил ПАИ информированный источник.
Как сообщается на сайте администрация города, для создания объекта турсервиса в районе дома № 19а с 14 октября 2024 года по 8 октября 2025 года будет ограничено движение транспорта по одной полосе проезжей части Красноармейской набережной при движении от улицы Максима Горького в сторону Казарменного переулка.
Водителей просят учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.
Три врача-стоматолога пополнили команду Псковской стоматологической поликлиники в 2024 году
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Стало известно о планируемых отключениях электроэнергии в Псковской области в октябре