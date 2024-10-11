Два человека пострадали при столкновении автомобилей в Великих Луках

16:58, 11 октября 2024, ПАИ

Автомобили Peugeot 301 и Renault Logan столкнулись на улице Ухтомского у дома № 18 в Великих Луках. В результате ДТП пострадали два человека. Помощь им оказали на месте, от госпитализации они отказались. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

На месте работали бригада скорой помощи, спасатели ПСО Великих Лук, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.