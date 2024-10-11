Эксперты обсудили социокультурную практику работы с пожилыми людьми в библиотеках

18:26, 11 октября 2024, ПАИ

В Псковской областной специальной библиотеке для незрячих и слабовидящих прошёл региональный круглый стол «Серебряный возраст – новые горизонты», посвящённый социокультурным практикам в работе с людьми старшего поколения с ограниченными возможностями здоровья в библиотеках региона. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской областной библиотеки имени В. Я. Курбатова.

В обсуждении приняли участие специалисты муниципальных и региональных библиотек. Своим опытом поделились библиотекари из Острова, Плюссы, Великих Лук, Струг Красных, Гдова.

О работе с людьми пожилого возраста в библиотеке с коллегами рассказала библиотекарь Гдовской районной библиотеки Бела Исакова. «Общение в радость» – так назвала Бела Исакова своё выступление. Библиотекарь из Гдова сообщила о клубе для людей старшего возраста «Рябинушка», который уже 17 лет объединяет гдовичей самых разных возрастов и профессий под крышей библиотеки. Задумывался он изначально для женщин, но сегодня в него входят и представители сильного пола. Помогают клубу разнообразить свои мероприятия музыкальная школа и просто активные гдовичи.

Библиотекари благодарят организаторов за предоставленную возможность продемонстрировать свою работу и обменяться опытом с коллегами.