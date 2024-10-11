Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Творческая встреча с поэтом, писателем и путешественником Сергеем Бурыкиным состоялась в Пскове

В библиотеке имени Курбатова состоялась творческая встреча с поэтом, писателем и путешественником Сергеем Бурыкиным. Мероприятие было организовано в рамках проекта «Россия начинается здесь. Россия начинается в нас. Творческий путеводитель по Псковской области». Об этом ПАИ сообщили в комитете по культуре Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по культуре Псковской области

На встрече присутствовали учащиеся регионального центра выявления и поддержки одарённых детей «Вега», школьники из Пскова, читатели библиотеки и местные жители.

Руководитель поэтического клуба «Зеркало» Антонина Голубева открыла встречу и поздравила гостей с Всероссийским днём чтения, который отмечается 9 октября. В ходе встречи участники обсудили важность и пользу чтения, а также то, как оно объединяет людей.

Сергей Бурыкин рассказал о своих путешествиях и проектах. Он показал часть своей коллекции национальных костюмов и музыкальных инструментов, которые он привозит из своих поездок. Автор также представил свою книгу «Россия начинается здесь. Творческий путеводитель по Псковской области», в которую вошли его стихи и проза, посвящённые Псковской земле, а также интересные факты и мифы о её достопримечательностях.

В рамках встречи был представлен подкаст о Пскове, записанный на виниловую пластинку, и проведена интерактивная поэтическая викторина «Люблю тебя, моя Россия». Победителям викторины были вручены призы от автора.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












11 октября 2024

Творческая встреча с поэтом, писателем и путешественником Сергеем Бурыкиным состоялась в Пскове
11 октября 2024

Творческий фестиваль «Мой Пушкин» проходит в Псковской области
11 октября 2024

Мастер-классы для юных музыкантов от Оксаны Фёдоровой и Альберта Жалилова проходят в Пскове
11 октября 2024

Оксана Фёдорова в Пскове
11 октября 2024

Псковская студентка выступит на фестивале Дианы Гурцкой
10 октября 2024

О молодёжном театре «Фонарь» и спектаклях поговорили на «Серебряном дожде». Главное
10 октября 2024

Ученик Александра Роора руководит духовым оркестром в музыкальной школе Пскова
10 октября 2024

Два новых спектакля готовит молодёжный театр «Фонарь» в Пскове

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...