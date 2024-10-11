Творческая встреча с поэтом, писателем и путешественником Сергеем Бурыкиным состоялась в Пскове

19:24, 11 октября 2024, ПАИ

В библиотеке имени Курбатова состоялась творческая встреча с поэтом, писателем и путешественником Сергеем Бурыкиным. Мероприятие было организовано в рамках проекта «Россия начинается здесь. Россия начинается в нас. Творческий путеводитель по Псковской области». Об этом ПАИ сообщили в комитете по культуре Псковской области.

На встрече присутствовали учащиеся регионального центра выявления и поддержки одарённых детей «Вега», школьники из Пскова, читатели библиотеки и местные жители.

Руководитель поэтического клуба «Зеркало» Антонина Голубева открыла встречу и поздравила гостей с Всероссийским днём чтения, который отмечается 9 октября. В ходе встречи участники обсудили важность и пользу чтения, а также то, как оно объединяет людей.

Сергей Бурыкин рассказал о своих путешествиях и проектах. Он показал часть своей коллекции национальных костюмов и музыкальных инструментов, которые он привозит из своих поездок. Автор также представил свою книгу «Россия начинается здесь. Творческий путеводитель по Псковской области», в которую вошли его стихи и проза, посвящённые Псковской земле, а также интересные факты и мифы о её достопримечательностях.

В рамках встречи был представлен подкаст о Пскове, записанный на виниловую пластинку, и проведена интерактивная поэтическая викторина «Люблю тебя, моя Россия». Победителям викторины были вручены призы от автора.