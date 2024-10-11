Главное, ребята, сердцем не болеть: топ подорожавших и подешевевших в Псковской области лекарств

19:04, 11 октября 2024, ПАИ

Подорожавшие и подешевевшие в Псковской области с 30 сентября по 7 октября лекарственные препараты назвали ПАИ в пресс-службе Псковстата.

Так, за неделю среди основных лекарств мазь «Левомеколь» подорожала на 3,68 %, отечественный анальгин – на 2,62 %, поливитамины – на 1,45 % и аллохол – на 1,4 %.

Более выгодным для покупки оказался корварол – он подешевел на 1,5 %, валидол – на 0,7 % и реналгин – на 0,51 %.

Ранее сообщалось, что в Псковской области с 30 сентября по 6 октября выявили 4,3 тысячи случаев заболевания ОРВИ.