Главное, ребята, сердцем не болеть: топ подорожавших и подешевевших в Псковской области лекарств
Подорожавшие и подешевевшие в Псковской области с 30 сентября по 7 октября лекарственные препараты назвали ПАИ в пресс-службе Псковстата.
Так, за неделю среди основных лекарств мазь «Левомеколь» подорожала на 3,68 %, отечественный анальгин – на 2,62 %, поливитамины – на 1,45 % и аллохол – на 1,4 %.
Более выгодным для покупки оказался корварол – он подешевел на 1,5 %, валидол – на 0,7 % и реналгин – на 0,51 %.
Ранее сообщалось, что в Псковской области с 30 сентября по 6 октября выявили 4,3 тысячи случаев заболевания ОРВИ.
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11 октября 2024
Главное, ребята, сердцем не болеть: топ подорожавших и подешевевших в Псковской области лекарств