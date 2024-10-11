Ансамбль Зворыкиных из Себежа принимает участие в фестивале «Юные таланты Псковщины»
Семейный ансамбль себежан Зворыкиных выступил в первой музыкальной школе Пскова имени Н. А. Римского-Корсакова. Об этом пишет районная газета «Призыв».
«Возвращаемся домой. Впечатлений множество! Встретили друзей. Все награждены и получили подарки. Было здорово и волнительно», – отметили участники коллектива после выступления.
Отметим, фестиваль «Юные таланты Псковщины» проходит в рамках Всероссийского музыкального фестиваля «Моя Россия: музыкальное путешествие», реализуемого Фондом Оксаны Фёдоровой при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Среди артистов концерта – победители и участники международных конкурсов юных музыкантов «Моя Россия: музыкальное путешествие» прошлых лет, а также победители региональных, всероссийских и международных конкурсов, обладатели премий «Юные дарования Псковщины», «Молодые дарования России». Солисты и участники ансамблей – воспитанники детских музыкальных школ города Пскова и области, а также студенты Псковского областного колледжа искусств.
В программе – произведения русских композиторов Н. Римского-Корсакова, П. Чайковского, М. И. Глинки, С. Рахманинова, Я. Дубравина, А. Пахмутовой, К. Шаханова, Б. Трояновского и авторские обработки народных песен в исполнении юных одарённых пианистов, вокалистов, исполнителей на народных и духовых инструментах.
Три врача-стоматолога пополнили команду Псковской стоматологической поликлиники в 2024 году
Ансамбль Зворыкиных из Себежа принимает участие в фестивале «Юные таланты Псковщины»
Стало известно о планируемых отключениях электроэнергии в Псковской области в октябре