Ансамбль Зворыкиных из Себежа принимает участие в фестивале «Юные таланты Псковщины»

20:44, 11 октября 2024, ПАИ

Семейный ансамбль себежан Зворыкиных выступил в первой музыкальной школе Пскова имени Н. А. Римского-Корсакова. Об этом пишет районная газета «Призыв».

«Возвращаемся домой. Впечатлений множество! Встретили друзей. Все награждены и получили подарки. Было здорово и волнительно», – отметили участники коллектива после выступления.

Отметим, фестиваль «Юные таланты Псковщины» проходит в рамках Всероссийского музыкального фестиваля «Моя Россия: музыкальное путешествие», реализуемого Фондом Оксаны Фёдоровой при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Среди артистов концерта – победители и участники международных конкурсов юных музыкантов «Моя Россия: музыкальное путешествие» прошлых лет, а также победители региональных, всероссийских и международных конкурсов, обладатели премий «Юные дарования Псковщины», «Молодые дарования России». Солисты и участники ансамблей – воспитанники детских музыкальных школ города Пскова и области, а также студенты Псковского областного колледжа искусств.

В программе – произведения русских композиторов Н. Римского-Корсакова, П. Чайковского, М. И. Глинки, С. Рахманинова, Я. Дубравина, А. Пахмутовой, К. Шаханова, Б. Трояновского и авторские обработки народных песен в исполнении юных одарённых пианистов, вокалистов, исполнителей на народных и духовых инструментах.