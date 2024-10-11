Строительные леса убрали с башни Нижних решёток Псково-Печерского монастыря
Строители демонтировали строительные леса с башни Нижних решёток Псково-Печерского монастыря, сообщили АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».
Основные работы на внешнем контуре башни завершены. В ходе них произведён демонтаж поздней штукатурной отделки, вычинка разрушенного камня стен и фундаментов, проведены инъектирование, усиление и гидроизоляции стен и фундаментов. Завершается реставрация кованого стяга с образом Спаса Нерукотворного.
Реставраторы восполнили утраты исторической ковки, укрепили её, покрасили специальными составами, починить поворотный механизм флюгера.
Отметим, башня воссоздана в 60-х годах прошлого столетия по проекту архитектора Всеволода Смирнова. В ходе последних ремонтных работ 10 лет назад была оштукатурена и побелена, что не соответствует первоначальному облику крепостного сооружения. В основу проекта реставрации положены исследования и чертежи псковских архитекторов-реставраторов В. Смирнова, В. Лебедевой и М. Семёнова, которые после войны спасали памятники архитектуры. Автор проекта реставрации М. Фриновский.
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