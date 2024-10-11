Молодой мужчина госпитализирован в критическом состоянии после падения под Ольгинским мостом в Пскове

22:15, 11 октября 2024, ПАИ

В Пскове на Рижском проспекте с парапета под Ольгинским мостом упал 31-летний мужчина. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Со слов друзей пострадавшего, они отмечали встречу выпускников и находились в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавший госпитализирован в медучреждение в критическом состоянии.

На месте работают бригада медицины катастроф и сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.