Молодой мужчина госпитализирован в критическом состоянии после падения под Ольгинским мостом в Пскове
В Пскове на Рижском проспекте с парапета под Ольгинским мостом упал 31-летний мужчина. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Со слов друзей пострадавшего, они отмечали встречу выпускников и находились в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавший госпитализирован в медучреждение в критическом состоянии.
На месте работают бригада медицины катастроф и сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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Молодой мужчина госпитализирован в критическом состоянии после падения под Ольгинским мостом в Пскове
11 октября 2024
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