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Общество

Три врача-стоматолога пополнили команду Псковской стоматологической поликлиники в 2024 году

Три врача-стоматолога пополнили команду Псковской стоматологической поликлиники в 2024 году. Все они – продолжатели медицинских династий, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.

  • Врачи-стоматологи
    Фото: Комитет по здравоохранению Псковской области
  • Врачи-стоматологи
    Фото: Комитет по здравоохранению Псковской области
  • Врачи-стоматологи
    Фото: Комитет по здравоохранению Псковской области

Так, Никита Евстигнеев вышел на работу после окончания ординатуры СЗГМУ имени И. И. Мечникова по специальности «Стоматология хирургическая» на целевой основе. До поступления в ординатуру окончил федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого» по специальности «Стоматология». Работал в медицинских учреждения в Великого Новгорода и в Санкт-Петербурга, медицинский стаж более трёх лет.

"Врач очень быстро адаптировался в учреждении. Пациенты моментально оценили профессионализм нового врача-стоматолога-хирурга", – отметили в комитете.

Никита Евтигнеев – врач-стоматолог во втором поколении, его отец Юрий Евстигнеев работает врачом-стоматологом городе Сольцы Новгородской области.

После окончания Смоленского государственного медицинского университета по специальности «Стоматология» приступил к работе молодой врач-стоматолог Евгений Захаров.

Как сообщили в профильном комитете, интерес к медицине врач проявлял с самого детства и это не удивительно, ведь Евгений Алексеевич из медицинской династии в трех поколениях. Дедушка, родители и старший брат медицинские работники. Его дедушка – врач-хирург на Сахалине, мама в настоящее время и.о. главного врача Бежаницкой межрайонной больницы, отец врач-стоматолог в Локнянском филиале Бежаницкой межрайонной больницы, брат – врач-анестезиолог-реаниматолог.

Отделение детской стоматологии поздравляем с пополнением, к работе приступил Николай Михеев Врач-стоматолог закончил Тверской государственный медицинский университет по специальности «Стоматология». Кроме того, он успешно поступил в ординатуру Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета по специальности «Стоматология общей практики».

Родители не были медиками, но есть возможность создать династию, супруга Александра также врач-стоматолог в Псковской стоматологической поликлинике.

У всех молодых врачей успешно пройдена первичная специализированная аккредитация, отметили в профильном комитете.

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