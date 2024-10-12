День кадрового работника отмечают в России
День кадрового работника отмечают в России ежегодно 12 октября. Это неофициальный профессиональный праздник тех, кто трудится работниками отделов кадров российских предприятий, фирм и организаций. Об этом сообщает calend.ru.
В этот день в 1918 году Народный комиссариат юстиции утвердил Инструкцию об организации советской рабоче-крестьянской милиции, что привело к созданию первых кадровых аппаратов в органах внутренних дел.
Традиция отмечать День кадрового работника возникла именно в кадровых службах ОВД. Со временем она распространилась и на другие предприятия благодаря сотрудникам, переходившим из органов внутренних дел.
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