День кадрового работника отмечают в России

09:09, 12 октября 2024, ПАИ

День кадрового работника отмечают в России ежегодно 12 октября. Это неофициальный профессиональный праздник тех, кто трудится работниками отделов кадров российских предприятий, фирм и организаций. Об этом сообщает calend.ru.

В этот день в 1918 году Народный комиссариат юстиции утвердил Инструкцию об организации советской рабоче-крестьянской милиции, что привело к созданию первых кадровых аппаратов в органах внутренних дел.

Традиция отмечать День кадрового работника возникла именно в кадровых службах ОВД. Со временем она распространилась и на другие предприятия благодаря сотрудникам, переходившим из органов внутренних дел.