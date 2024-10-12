Пьяный 17-летний лихач учинил ДТП в Псковском районе
ДТП произошло на пятом километре автодороги Псков – Похвальщина в Псковском районе. 17-летний юноша не справился с управлением автомобилем ВАЗ-2108, из-за чего машина вылетела в кювет и опрокинулась. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
В результате ДТП пострадали юноша и 17-летний пассажир. Их госпитализировали в медицинское учреждение с различными травмами. По предварительным данным, молодой человек за рулём был пьян.
На месте работали бригада скорой помощи, медицина катастроф, спасатели АСС и сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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