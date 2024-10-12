Пьяный 17-летний лихач учинил ДТП в Псковском районе

10:13, 12 октября 2024, ПАИ

ДТП произошло на пятом километре автодороги Псков – Похвальщина в Псковском районе. 17-летний юноша не справился с управлением автомобилем ВАЗ-2108, из-за чего машина вылетела в кювет и опрокинулась. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ















В результате ДТП пострадали юноша и 17-летний пассажир. Их госпитализировали в медицинское учреждение с различными травмами. По предварительным данным, молодой человек за рулём был пьян.

На месте работали бригада скорой помощи, медицина катастроф, спасатели АСС и сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.