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Как ухаживать за волосами и кожей в плохую погоду: советы эксперта

Как ухаживать за волосами и кожей головы при наступлении холодов, рассказала директор департамента развития бренда и корпоративных коммуникаций компании Natura Siberica Марина Пудовкина. Об этом пишет РИА Новости.

Как ухаживать за волосами и кожей в плохую погоду? Фото: ПАИ

Для того чтобы снизить вредное воздействие факторов погоды, стоит добавить в уход средства с экстрактами растений-адаптогенов. Адаптогены – это вещества, которые уменьшают выработку гормонов стресса и повышают сопротивляемость организма к различным вредным воздействиям. Они могут быть растительного, животного, минерального или синтетического происхождения – последние чаще всего встречаются в аптечных препаратах. К наиболее известным растениям-адаптогенам относятся элеутерококк, родиола розовая, астрагал, женьшень, а также такие продукты, как чеснок, облепиха и имбирь, пояснила специалист.

В холодное время года кожа и волосы подвержены стрессу из-за множества внешних и внутренних факторов: сухого воздуха отопительного сезона, резких температурных изменений и авитаминоза. Для повышения устойчивости кожи к стрессу важно правильно подбирать уходовые средства, включая экстракты адаптогенов. Эти растения известны человечеству с древних времен и используются в традиционных рецептах по уходу за кожей у коренных народов Сибири, отметила Марина Пудовкина.

Она также добавила, что советские учёные использовали адаптогены в качестве БАД для подготовки спортсменов и космонавтов, а сейчас косметологические лаборатории разрабатывают на их основе средства для улучшения устойчивости кожи к стрессу.

Эксперт порекомендовала зимой добавлять в уходовые средства для кожи компоненты, которые защищают и восстанавливают микробиом. В таких формулах часто используются про- и пребиотики, лизаты полезных бактерий и ферментированные экстракты растений. Нарушение микробиома может негативно сказаться на состоянии кожи, что часто происходит из-за неправильно подобранного ухода, в частности после агрессивного очищения.

Также она добавила, что можно регулярно проводить очищение кожи с использованием мягких средств, таких как липосомальные лосьоны, нежные пенки или гели и тоники. Для снятия макияжа лучше применять специальные продукты, например мицеллярную воду.

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