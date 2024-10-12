Три человека пострадали после ДТП в Печорском округе

12:03, 12 октября 2024, ПАИ

ДТП произошло на трассе Псков – Крупп в Печорском муниципальном округе. Водитель автомобиля Ford не справился с управлением. Из-за этого машина съехала в кювет и опрокинулась, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ





В результате ДТП пострадали три человека. Им оказывают помощь на месте, решается вопрос об их госпитализации.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.