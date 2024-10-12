Покровская ярмарка прошла в Новосокольниках

13:15, 12 октября 2024, ПАИ

Покровская ярмарка прошла в Новосокольниках в субботу, 12 октября. Об этом сообщает газета «Новосокольнический край».



Фото: газета «Новосокольнический край»



Фото: газета «Новосокольнический край»



Фото: газета «Новосокольнический край»



Фото: газета «Новосокольнический край»



Фото: газета «Новосокольнический край»



Фото: газета «Новосокольнический край»



Фото: газета «Новосокольнический край»



Фото: газета «Новосокольнический край»















В торговле приняло участие около 40 представителей фермеров, предпринимателей и агропромышленных комплексов.

Для детей на площадке ярмарки организовали катание на осле. Организаторами Покровской ярмарки стали администрация Новосокольнического района и протоиерей Иоанн Ильницкий.