Покровская ярмарка прошла в Новосокольниках
Покровская ярмарка прошла в Новосокольниках в субботу, 12 октября. Об этом сообщает газета «Новосокольнический край».
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Фото: газета «Новосокольнический край»
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Фото: газета «Новосокольнический край»
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Фото: газета «Новосокольнический край»
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Фото: газета «Новосокольнический край»
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Фото: газета «Новосокольнический край»
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Фото: газета «Новосокольнический край»
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Фото: газета «Новосокольнический край»
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Фото: газета «Новосокольнический край»
В торговле приняло участие около 40 представителей фермеров, предпринимателей и агропромышленных комплексов.
Для детей на площадке ярмарки организовали катание на осле. Организаторами Покровской ярмарки стали администрация Новосокольнического района и протоиерей Иоанн Ильницкий.
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