Книги о Себеже передали в дар музею в ДНР

13:58, 12 октября 2024, ПАИ

Директор Себежского краеведческого музея Фёдор Черников посетил Волновахский историко-краеведческий музей в городе Волновахе Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает газета «Призыв».

Сотрудники двух музеев пообщались и обменялись опытом.

В дар донецкому музею Фёдор Черников подарил книгу с авторской подписью «На правом фланге Смоленского сражения», а также другие книги о боевых победах себежан в годы Великой Отечественной войны.