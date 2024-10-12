Книги о Себеже передали в дар музею в ДНР
Директор Себежского краеведческого музея Фёдор Черников посетил Волновахский историко-краеведческий музей в городе Волновахе Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает газета «Призыв».
Сотрудники двух музеев пообщались и обменялись опытом.
В дар донецкому музею Фёдор Черников подарил книгу с авторской подписью «На правом фланге Смоленского сражения», а также другие книги о боевых победах себежан в годы Великой Отечественной войны.
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