Новую икону Николая Чудотворца установили на часовне святителя на острове Талабск

14:41, 12 октября 2024, ПАИ

На часовне святителя Николая Чудотворца на острове Талабск в Псковском районе установили и освятили новую икону святого покровителя острова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.



Фото: Пресс-служба Псковской епархии



Фото: Пресс-служба Псковской епархии



Фото: Пресс-служба Псковской епархии



Фото: Пресс-служба Псковской епархии



Фото: Пресс-служба Псковской епархии



Фото: Пресс-служба Псковской епархии



Фото: Пресс-служба Псковской епархии













Чин освящения совершил настоятель храма игумен Паисий (Гидраш).

Новонаписанная икона святителя Николая заняла место утраченного от времени и погодных условий образа святого. Весной также планируют провести реставрацию и самой часовни.