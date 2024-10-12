Новую икону Николая Чудотворца установили на часовне святителя на острове Талабск
На часовне святителя Николая Чудотворца на острове Талабск в Псковском районе установили и освятили новую икону святого покровителя острова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.
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Фото: Пресс-служба Псковской епархии
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Фото: Пресс-служба Псковской епархии
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Фото: Пресс-служба Псковской епархии
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Фото: Пресс-служба Псковской епархии
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Фото: Пресс-служба Псковской епархии
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Фото: Пресс-служба Псковской епархии
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Фото: Пресс-служба Псковской епархии
Чин освящения совершил настоятель храма игумен Паисий (Гидраш).
Новонаписанная икона святителя Николая заняла место утраченного от времени и погодных условий образа святого. Весной также планируют провести реставрацию и самой часовни.
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