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Новую икону Николая Чудотворца установили на часовне святителя на острове Талабск

На часовне святителя Николая Чудотворца на острове Талабск в Псковском районе установили и освятили новую икону святого покровителя острова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

  • На часовне святителя Николая Чудотворца острова Талабск установили новую икону святителя
    Фото: Пресс-служба Псковской епархии
  • На часовне святителя Николая Чудотворца острова Талабск установили новую икону святителя
    Фото: Пресс-служба Псковской епархии
  • На часовне святителя Николая Чудотворца острова Талабск установили новую икону святителя
    Фото: Пресс-служба Псковской епархии
  • На часовне святителя Николая Чудотворца острова Талабск установили новую икону святителя
    Фото: Пресс-служба Псковской епархии
  • На часовне святителя Николая Чудотворца острова Талабск установили новую икону святителя
    Фото: Пресс-служба Псковской епархии
  • На часовне святителя Николая Чудотворца острова Талабск установили новую икону святителя
    Фото: Пресс-служба Псковской епархии
  • На часовне святителя Николая Чудотворца острова Талабск установили новую икону святителя
    Фото: Пресс-служба Псковской епархии

Чин освящения совершил настоятель храма игумен Паисий (Гидраш).

Новонаписанная икона святителя Николая заняла место утраченного от времени и погодных условий образа святого. Весной также планируют провести реставрацию и самой часовни.

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Новую икону Николая Чудотворца установили на часовне святителя на острове Талабск
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