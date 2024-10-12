Велосипедиста госпитализировали после ДТП в Порхове
ДТП произошло у дома № 1 в Покровском переулке в Порхове. Там столкнулись велосипед и автомобиль «Форд», сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
Автомобилем управлял 29-летний мужчина, а велосипедом – 46-летний. После ДТП машина протаранила ограждение и газовую трубу.
Велосипедист пострадал. Его госпитализировали в медучреждение с различными травмами.
На месте работают бригада скорой помощи пожарные подразделения, сотрудники ГАИ, газовая служба. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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