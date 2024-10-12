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Происшествия

Велосипедиста госпитализировали после ДТП в Порхове

ДТП произошло у дома № 1 в Покровском переулке в Порхове. Там столкнулись велосипед и автомобиль «Форд», сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

  • Велосипедиста госпитализировали после ДТП в Порхове
    Фото: ПАИ
  • Велосипедиста госпитализировали после ДТП в Порхове
    Фото: ПАИ
  • Велосипедиста госпитализировали после ДТП в Порхове
    Фото: ПАИ
  • Велосипедиста госпитализировали после ДТП в Порхове
    Фото: ПАИ
  • Велосипедиста госпитализировали после ДТП в Порхове
    Фото: ПАИ

Автомобилем управлял 29-летний мужчина, а велосипедом – 46-летний. После ДТП машина протаранила ограждение и газовую трубу.

Велосипедист пострадал. Его госпитализировали в медучреждение с различными травмами.

На месте работают бригада скорой помощи пожарные подразделения, сотрудники ГАИ, газовая служба. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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