Арт-объект «Спичечный коробок» появился в Гдовском районе
Арт-объект «Спичечный коробок» открыли в селе Черново в честь его 140-летия. Об этом сообщает «Гдовская заря».
Именно спичечная фабрика князя Салтыкова стала причиной зарождения села. Тогда он объявил конкурс на название фабрики, а победителю, который предложил «Сфинксъ», вручили 100 рублей.
С праздником жителей села поздравила начальник отдела архитектуры, строительства и ЖКХ Елена Мацесович. Она выразила искренний восторг красотой села и активностью его жителей.
Также Елена Мацесовия зачитала поздравительный адрес главы Гдовского района Ивана Мешкова и вручила благодарственные письма землякам, а также главе Чернявской волости Любови Авдейчик.
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