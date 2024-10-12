Арт-объект «Спичечный коробок» появился в Гдовском районе

16:30, 12 октября 2024, ПАИ

Арт-объект «Спичечный коробок» открыли в селе Черново в честь его 140-летия. Об этом сообщает «Гдовская заря».

Именно спичечная фабрика князя Салтыкова стала причиной зарождения села. Тогда он объявил конкурс на название фабрики, а победителю, который предложил «Сфинксъ», вручили 100 рублей.

С праздником жителей села поздравила начальник отдела архитектуры, строительства и ЖКХ Елена Мацесович. Она выразила искренний восторг красотой села и активностью его жителей.

Также Елена Мацесовия зачитала поздравительный адрес главы Гдовского района Ивана Мешкова и вручила благодарственные письма землякам, а также главе Чернявской волости Любови Авдейчик.