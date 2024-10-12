Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

62-летний мужчина пропал в Дедовичах

62-летний Валентин Васильев пропал в Дедовичах. Об этом сообщает региональный поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

62-летний мужчина пропал в Дедовичах. Фото: региональный поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт»

С 10 октября местонахождение мужчины неизвестно. У пенсионера есть шрам на запястье левой руки.

Приметы: рост 170 сантиметров, плотное телосложение, седые волосы, серые глаза.

Был одет в полосатую футболку, серо-голубую жилетку, чёрную ветровку, чёрные брюки, серую кепку и чёрные ботинки.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении мужчины, просят позвонить по номерам 112 или 8-800-700-54-52.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












12 октября 2024

Несовершеннолетний мотоциклист пострадал в результате ДТП в Острове

12 октября 2024

Два человека пострадали при столкновении автомобилей в Опочецком районе
12 октября 2024

62-летний мужчина пропал в Дедовичах
12 октября 2024

Стала известна предварительная причина пожара в Дедовичах, где погибла 14-летняя девочка
12 октября 2024

Велосипедиста госпитализировали после ДТП в Порхове
12 октября 2024

14-летняя девочка погибла при пожаре в Дедовичах
12 октября 2024

Три человека пострадали после ДТП в Печорском округе
12 октября 2024

Житель Пыталовского округа отправится в колонию за ранение знакомого ножом

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...