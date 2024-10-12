62-летний мужчина пропал в Дедовичах

17:31, 12 октября 2024, ПАИ

62-летний Валентин Васильев пропал в Дедовичах. Об этом сообщает региональный поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

С 10 октября местонахождение мужчины неизвестно. У пенсионера есть шрам на запястье левой руки.

Приметы: рост 170 сантиметров, плотное телосложение, седые волосы, серые глаза.

Был одет в полосатую футболку, серо-голубую жилетку, чёрную ветровку, чёрные брюки, серую кепку и чёрные ботинки.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении мужчины, просят позвонить по номерам 112 или 8-800-700-54-52.