Алла Сердцева: Взаимодействие между странами СНГ – это очень логичное развитие сотрудничества

17:42, 12 октября 2024, ПАИ

Взаимодействие между странами СНГ – это очень логичное развитие сотрудничества, считает командир Псковского регионального отделения Российских студенческих отрядов Алла Сердцева.

«Взаимодействие между странами СНГ – это очень логичное развитие сотрудничества. Это видно не только в промышленной сфере, но и в молодёжной политике. На днях мы проводили встречу с представителями студенческих отрядов Белоруссии. Как много нам есть чему учиться друг у друга! Как мы хотим работать и развиваться вместе!» – отметила Алла Сердцева.

По её словам, ребята хотят восстановить историю студенческих отрядов всего Советского Союза, чтобы была возможность наладить взаимоотношения между всеми братскими народами и развивать всё хорошее, что было.

«Всё это говорит о том, что современная молодёжь хорошо понимает важность общих дел, общих проектов и видит дальнейшее развитие вместе. Для Псковской области взаимодействие с Белоруссией является важным аспектом развития, но мне кажется, что курс России в СНГ на объединение и развитие всех проектов, в том числе и работы с подрастающим поколением», – заключила Алла Сердцева.

Добавим, что президент России Владимир Путин считает, что страны СНГ обладают всеми необходимыми возможностями, чтобы запустить новые совместные проекты в различных сферах – от промышленности до сельского хозяйства. Такое мнение он высказал, открывая заседание совета глав государств СНГ.