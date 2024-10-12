В Минобрнауки предложили изменить правила приёма в магистратуру
С 2025/26 учебного года приём на обучение по программам магистратуры предлагают осуществлять в том числе через портал «Госуслуг». Это указано в пояснительной записке к проекту Минобрнауки РФ, опубликованной на федеральном портале нормативных правовых актов.
«Введение новых правил приёма связано с тем, что начиная с 2025/26 учебного года процесс поступления на магистерские программы будет организован с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», – отмечается в документе.
Абитуриенты смогут подавать документы не только через портал, но и лично в вузе, на сайте университета или по почте.
Все изменения сделают процесс поступления более удобным для абитуриентов, укрепят их права и значительно упорядочат работу самих университетов, обратил внимание заместитель министра образования и науки РФ Дмитрий Афанасьев в своём Telegram-канале.
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