В Минобрнауки предложили изменить правила приёма в магистратуру

18:00, 12 октября 2024, ПАИ

С 2025/26 учебного года приём на обучение по программам магистратуры предлагают осуществлять в том числе через портал «Госуслуг». Это указано в пояснительной записке к проекту Минобрнауки РФ, опубликованной на федеральном портале нормативных правовых актов.

«Введение новых правил приёма связано с тем, что начиная с 2025/26 учебного года процесс поступления на магистерские программы будет организован с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», – отмечается в документе.

Абитуриенты смогут подавать документы не только через портал, но и лично в вузе, на сайте университета или по почте.

Все изменения сделают процесс поступления более удобным для абитуриентов, укрепят их права и значительно упорядочат работу самих университетов, обратил внимание заместитель министра образования и науки РФ Дмитрий Афанасьев в своём Telegram-канале.